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Amenaza contra Homero Pettinato: la Policía encontró en Junín a “Hernán Bloquero” y será indagado en la Fiscalía

Hernán Claudio Di Carlos fue localizado por efectivos policiales y quedó a disposición de la Justicia. Fue trasladado a la Fiscalía para avanzar con las actuaciones del caso.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Homero Pettinato y Hernán Bloquero.
Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Foto: Redes sociales
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Hernán Claudio Di Carlos, conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero” y señalado como el hombre que amenazó a Homero Pettinato en la puerta de OLGA, fue encontrado por la Policía en Junín y quedó a disposición de la Justicia.

Tras la detención, Di Carlos fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires por efectivos de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad.

El violento episodio en plena transmisión de OLGA

Durante la transmisión, Homero Pettinato aseguró que vio frente al estudio a un hombre que presuntamente le envía amenazas desde hace aproximadamente dos años.

Amenazaron a Homero Pettinto en vivo. Video: América

El conductor contó lo sucedido inmediatamente ante sus compañeros. Según explicó, hasta ese momento consideraba que los mensajes intimidatorios pertenecían únicamente al mundo virtual. Sin embargo, la aparición del supuesto acosador a pocos metros del estudio hizo que comenzara a dimensionar el posible peligro.

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La situación ocurrió mientras el equipo despedía al psicólogo Gabriel Rolón, quien había participado del programa. Pettinato levantó la mirada hacia el ventanal del estudio y, de acuerdo con su relato, reconoció al hombre que lo habría hostigado por redes sociales.

Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?”, preguntó antes de reconstruir la escena. El conductor afirmó que la persona permaneció unos segundos observándolo, pasó un dedo sobre su propio cuello y luego se retiró caminando.

Homero Pettinato
Homero Pettinato fue amenazado en vivo Foto: captura video

Homero interpretó el movimiento como una amenaza directa contra su vida. El clima distendido del ciclo cambió inmediatamente y sus compañeros comenzaron a recomendarle que tomara medidas.

“Estaba parado acá, mirándome. Me hace el gesto y se va caminando”, explicó ante Lucas Fridman y el resto del equipo.

La decisión que tomó tras el episodio en Olga

Luego del relato, los integrantes del programa le aconsejaron buscar asesoramiento y actuar rápidamente. También surgió la posibilidad de solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, que podrían haber registrado la secuencia frente al ventanal.

Homero Pettinato
El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo Foto: captura video

Tengo que ir a hacer la denuncia de esta persona”, adelantó Pettinato. En caso de que las imágenes hayan captado con claridad el momento, podrían convertirse en un elemento importante para respaldar su presentación.

El conductor también aseguró que conserva los mensajes intimidatorios recibidos durante los últimos años. Según contó, algunos incluían amenazas explícitas y menciones a la posibilidad de atacarlo en las inmediaciones del canal.

AmenazaHomero PettinatoDetención
Matias Greisert
Matias Greisert

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