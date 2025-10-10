No es por moda: por qué deberías colgar un ramo de eucalipto en la ducha

Esta tendencia viral tiene que ver con varios beneficios para la salud respiratoria y el bienestar general. Cuáles son las propiedades del eucalipto.

Eucalipto en la ducha Foto: IA Gemini

Aunque parezca que solamente es una tendencia estética de las redes sociales, colgar un ramo de eucalipto en la ducha es mucho más que un simple tip de decoración. Esta costumbre que fue adoptada cada vez por más hogares esconde detrás razones muy concretas relacionadas con la salud, por las cuales vale la pena incorporarla en la rutina diaria.

El eucalipto es bien conocido por su aroma intenso y propiedades medicinales. Ha sido utilizado durante siglos para aliviar problemas respiratorios, especialmente en las épocas de frío, como en el invierno, o al comienzo de la primavera. Además de embellecer el espacio, actúa como un descongestionante natural.

Eucalipto en la ducha Foto: IA Gemini

¿Por qué colgarlo en la ducha?

El verdadero secreto de este tip se encuentra en el vapor de la ducha caliente, que libera los aceites esenciales de las hojas de eucalipto y, de esta forma, se genera un efecto similar a una sesión de aromaterapia. el baño se impregna de un aroma fresco y penetrante, mientras que el cuerpo experimenta una sensación de relajación casi inmediata.

Según expertos en fitoterapia, el eucalipto posee propiedades expectorantes, antiinflamatorias y antisépticas, ideales para combatir la congestión nasal, expulsar mucosidad y reducir la inflamación de las vías respiratorias.

Por qué deberías atar un eucalipto a la ducha Foto: IA Gemini

Cómo incorporar esta práctica en casa

Armar un pequeño ramo de eucalipto fresco.

Atarlo con hilo o cinta resistente.

Colgarlo en la ducha, cerca del flujo del vapor, pero evitando el contacto directo con el agua para prolongar su duración.

Reemplazar el ramo cada 20 a 25 días, ya que el ambiente húmedo puede acelerar su deterioro.

Propiedades del eucalipto

Cuáles son las propiedades del eucalipto