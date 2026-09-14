comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Mirtha Legrand recibió el alta médica: cómo será su recuperación

La conductora completó el tratamiento con antibióticos y continuará la recuperación de su cuadro en su hogar acompañada por familiares y amigos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mirtha Legrand. Foto: El Trece
Mirtha Legrand. Foto: El Trece
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei, donde fue atendida por un cuadro de bronquitis y evolucionó favorablemente.

La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.

Marcela Tinayre y Mirtha Legrand.
Marcela Tinayre habló sobre la internación de Mirtha Legrand. Foto: Instagram @soymarcelatinayre

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

El comunicado del Sanatorio Mater Dei

Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada Foto: NA

El Sanatorio había informado previamente que la conductora se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía.

Contenido Recomendado

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente:qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente: qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand:se conoció el nuevo parte médico oficial sobre su estado de salud

Mirtha Legrand: se conoció el nuevo parte médico oficial sobre su estado de salud

La internación había comenzado después de que Mirtha presentara síntomas respiratorios que le impidieron participar de su programa habitual. Su nieta, Juana Viale, tomó entonces la conducción de “La Noche de Mirtha” durante su ausencia.

En los últimos días, incluso se había evaluado la posibilidad de otorgarle el alta antes, pero los médicos resolvieron prolongar la internación para mantenerla bajo observación y completar el tratamiento.

Finalmente, la evolución favorable permitió que la histórica conductora regresara a su casa este domingo, donde continuará con la recuperación y las indicaciones de sus médicos. El alta llegó además después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.

Ahora, el objetivo estará puesto en completar la recuperación en su domicilio antes de retomar sus actividades habituales, luego de una semana en la que su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores.

Mirtha LegrandTelevisión
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Así es el refugio ecológico de Gonzalo Valenzuela en Chile:arquitectura sustentable, rodeado de lagunas y con casita de muñecas

    Así es el refugio ecológico de Gonzalo Valenzuela en Chile: arquitectura sustentable, rodeado de lagunas y con casita de muñecas

  2. Así es el refugio familiar de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires:detalles de lujo, sala de juegos y pileta climatizada

    Así es el refugio familiar de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires: detalles de lujo, sala de juegos y pileta climatizada

  3. Tiene solo 8 capítulos, se inspira en una historia real y es una de las miniseries de true crime más cautivantes para ver este fin de semana

    Tiene solo 8 capítulos, se inspira en una historia real y es una de las miniseries de true crime más cautivantes para ver este fin de semana

  4. Tiene solo 6 capítulos, se basa en la novela de un criminólogo y es uno de los thrillers más atrapantes para ver este fin de semana

    Tiene solo 6 capítulos, se basa en la novela de un criminólogo y es uno de los thrillers más atrapantes para ver este fin de semana

  5. Soledad Pastorutti mostró su casa campestre de Arequito:pileta, quincho, huerta y hasta un parque repleto de animales

    Soledad Pastorutti mostró su casa campestre de Arequito: pileta, quincho, huerta y hasta un parque repleto de animales
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete y recibe a legisladores de La Libertad Avanza:la agenda parlamentaria

Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete y recibe a legisladores de La Libertad Avanza: la agenda parlamentaria

El Gobierno enviará al Congreso el Presupuesto 2027 en medio de las negociaciones con los gobernadores

Máximo Kirchner:“Piden velar por la tranquilidad de los mercados ¿y quién vela por la tranquilidad de las familias argentinas?”

Más de 14 mil vecinos participaron de Lomas Corre en Comunidad 2026

Economía

Calendario de pago Anses:quiénes cobran en la semana del 14 al 18 de septiembre

Calendario de pago Anses: quiénes cobran en la semana del 14 al 18 de septiembre

Cuenta DNI devuelve $8.000 todos los fines de semana:quiénes pueden acceder al nuevo beneficio de septiembre

Las fábricas de Tierra del Fuego resisten la caída industrial y se expanden hacia nuevos negocios

El mapa de la deuda:más del 30% de las personas en el 50% de las provincias enfrentan atrasos en el pago de créditos personales y tarjetas

Internacionales

Falleció el primo de Keiko Fujimori:llevaba semanas sin aparecer y apareció muerto en su casa

Falleció el primo de Keiko Fujimori: llevaba semanas sin aparecer y apareció muerto en su casa

Un dron ruso impactó contra un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera con Polonia:viajaban varios políticos europeos

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “saldrá” de Irán a menos que decida quedarse con el petróleo “como en Venezuela”

Crece la tensión:los hutíes avanzan en el estrecho de Bab al Mandeb mientras fuerzas yemeníes atacan puntos rebeldes