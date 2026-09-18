Volvieron a internar a Mirtha Legrand: qué pasó y cómo está la salud de la conductora de 99 años

Mirtha Legrand, conductora. Foto: NA.

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el sanatorio Mater Dei a menos de una semana de haber recibido el alta médica. La histórica conductora de 99 años ingresó a la guardia en las últimas horas y deberá permanecer bajo cuidados médicos.

La nueva internación se produjo luego de que la diva de los almuerzos atravesara un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. El pasado domingo 13 de septiembre había dejado el centro médico para continuar su recuperación en su casa.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el motivo de esta nueva internación ni se informó oficialmente si está vinculada con el cuadro respiratorio anterior. “Se estaba recuperando muy bien”, le habían indicado a La Nación desde el entorno de Mirtha pese a que continuaba con tos, motivo por el cual los médicos seguían de cerca la evolución de su salud.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Cómo había sido la última internación de Mirtha Legrand

La conductora había ingresado al Sanatorio Mater Dei el lunes 7 de septiembre después de realizarse estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía aproximadamente una semana. En aquella oportunidad, desde la institución habían informado que permanecía bajo control por precaución y para completar estudios.

Una vez dada de alta, desde el centro médico indicaron: “La señora Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”.

Más tarde, desde las redes sociales oficiales de Mirtha, su familia agradeció la atención recibida en el centro médico y destacó “el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana” del personal que participó de su atención.

Cabe resaltar que Mirtha todavía no había retomado su programa por El Trece. Este viernes, su nieta Juana Viale estaba prevista para grabar la emisión del sábado, con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.