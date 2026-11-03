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Qué es el germen de trigo, el ingrediente que un hombre de 100 años desayuna todas las mañanas y llama su “arma secreta”

Aporta vitaminas, minerales y espermidina, un compuesto estudiado por su relación con el envejecimiento. Qué beneficios están comprobados.

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Los datos nutricionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que el germen de trigo contiene proteínas, fibra y minerales como magnesio, fósforo y zinc.
Los datos nutricionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que el germen de trigo contiene proteínas, fibra y minerales como magnesio, fósforo y zinc. Foto: Google Gemini.
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El germen de trigo es la parte del grano de la que puede desarrollarse una nueva planta y contiene proteínas, vitaminas, minerales y grasas. Este ingrediente ganó notoriedad después de que Bernie Gerson, un estadounidense de 100 años que lleva ocho décadas casado con su esposa Eleanor, revelara a Today que todas las mañanas agrega una cucharada colmada a sus cereales. El hombre lo considera su “arma secreta” para conservar la salud y el buen estado de su piel, aunque no existen pruebas científicas de que ese hábito explique su longevidad.

Qué es el germen de trigo y cuáles son sus propiedades nutricionales

El grano de trigo está compuesto por tres partes principales: el salvado, el endospermo y el germen. Según la American Society of Baking, este último representa aproximadamente el 2,5% del peso total y suele separarse durante la molienda porque su contenido de grasas puede reducir la vida útil de la harina.

El germen de trigo es la parte del grano de la que puede desarrollarse una nueva planta y contiene proteínas, vitaminas, minerales y grasas.
El germen de trigo es la parte del grano de la que puede desarrollarse una nueva planta y contiene proteínas, vitaminas, minerales y grasas. Foto: Google Gemini.

Los datos nutricionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que el germen de trigo contiene proteínas, fibra y minerales como magnesio, fósforo y zinc. También aporta vitaminas del grupo B, mientras que determinadas presentaciones contienen cantidades relevantes de vitamina E.

Su composición lo convierte en un ingrediente que puede complementar una alimentación variada. Sin embargo, el aporte nutricional depende de la cantidad consumida y del procesamiento del producto.

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Qué dice la ciencia sobre el germen de trigo y el envejecimiento

Una investigación publicada en 2023 en la revista científica Food Science & Nutrition analizó diferentes presentaciones de germen de trigo y encontró concentraciones de espermidina, una sustancia perteneciente a la familia de las poliaminas que participa en distintos procesos celulares.

Los investigadores identificaron entre 220,65 y 337,22 microgramos de espermidina por gramo en determinadas muestras de germen separado industrialmente. El estudio también encontró diferencias importantes según el procesamiento y la germinación del trigo.

Aunque la espermidina es objeto de investigaciones sobre el envejecimiento celular, estos resultados corresponden a análisis de laboratorio y no demuestran que consumir germen de trigo prolongue la vida.

Un ensayo clínico publicado en JAMA Network Open en 2022 evaluó a 100 adultos mayores con deterioro cognitivo subjetivo. Durante 12 meses, los participantes recibieron un suplemento de espermidina extraída del germen de trigo o un placebo.

El ensayo no encontró mejoras estadísticamente significativas en su principal indicador de memoria ni en los resultados secundarios generales. Los investigadores identificaron algunas señales exploratorias que requieren nuevos estudios. La investigación no evaluó la esperanza de vida.

Cómo consumir germen de trigo y quiénes deben evitarlo

El germen de trigo puede agregarse a cereales, yogures, avena, batidos y preparaciones de panadería. También se comercializa en presentaciones tostadas que aportan un sabor ligeramente similar al de los frutos secos.

Una pareja mayor desayuna en su casa de manera saludable.
Bernie y Eleanor se conocieron en 1941, cuando sus familias pasaban las vacaciones en Atlantic City, Nueva Jersey. Foto: Google Gemini.

En el caso de Bernie Gerson, una cucharada colmada forma parte de un desayuno que incluye frutas, leche y frutos secos. Sin embargo, esa cantidad no constituye una dosis médicamente establecida para prevenir enfermedades o retrasar el envejecimiento.

Las personas con enfermedad celíaca deben evitarlo porque procede del trigo y contiene gluten. El Ministerio de Salud argentino indica que quienes tienen esta enfermedad deben excluir el trigo y sus derivados de la alimentación.

Aunque el germen de trigo aporta nutrientes, todavía no existe evidencia clínica suficiente para recomendarlo como tratamiento antienvejecimiento. Las investigaciones sobre la espermidina continúan y sus posibles efectos en la salud humana requieren más estudios.

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