Eunice da Silveira, mujer centenaria de 111 años: “Bebo mucha leche, me distraigo con tareas y solo me alimento de aquellos productos que me da la tierra”

Eunice Anício da Silveira cumplió 111 años en Brasil. Foto: LongeviQuest

Eunice Anício da Silveira, vecina de Joanésia, en Minas Gerais (Brasil), cumplió 111 años el 21 de octubre de 2026 y atribuye su longevidad a una alimentación vinculada con el campo, el consumo de leche y una rutina de horarios estables. Su edad fue validada por LongeviQuest, una organización especializada en documentar a las personas que superan los 110 años.

Cómo es la historia de Eunice Anício da Silveira

Nació el 21 de octubre de 1915, cuando todavía faltaban décadas para muchos de los cambios tecnológicos que transformarían la vida cotidiana. Siempre estuvo ligada al trabajo rural y ha permanecido en Joanésia, la localidad brasileña donde comenzó su historia.

A los 16 años, el 26 de febrero de 1932, se casó con Oswaldo de Carvalho Lage. El matrimonio duró 74 años y diez meses, hasta la muerte de él en 2007. Tuvieron 15 hijos, de los cuales nueve siguen con vida, según la ficha biográfica de LongeviQuest.

Eunice tiene más de 50 tataranietos. Foto: LongeviQuest

Su familia abarca varias generaciones: tiene 50 nietos, 88 bisnietos y 52 tataranietos. Un detalle poco habitual de su historia familiar es que sus diez hijas recibieron el nombre María, mientras que dos de sus tres hijos varones fueron llamados Augusto.

El festejo por sus 111 años se realizó el sábado 17 de octubre, acompañada por sus familiares. Cuatro días después, en la fecha exacta de su cumpleaños, compartió un almuerzo con su hermana Maria Anício da Silveira, de 99 años.

Los secretos de la mujer centenaria de 111 años

La brasileña vincula su longevidad con hábitos que sostuvo durante gran parte de su vida:

acostarse temprano

levantarse temprano

mantenerse ocupada en tareas cotidianas

beber abundante leche

consumir alimentos producidos en sus propias tierras

Según el registro de LongeviQuest, cuando cumplió 100 años afirmó que nunca se había enfermado ni había tomado medicamentos. Se trata de un testimonio personal referido a aquel momento, no de una historia clínica ni de una recomendación de evitar tratamientos médicos.

La alimentación casera y la actividad habitual aparecen como elementos centrales de su relato. Sin embargo, su experiencia individual no permite atribuir los 111 años a un alimento específico o establecer una fórmula válida para todas las personas.

Eunice y Oswaldo vivieron juntos durante 74 años. Foto: LongeviQuest

Qué dice la ciencia sobre la longevidad después de los 100 años

MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que la duración de la vida depende de la interacción entre genética, ambiente y hábitos. Estima que alrededor del 25% de la variación en la longevidad humana está relacionada con factores genéticos, aunque todavía se investigan sus mecanismos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que una alimentación equilibrada, la actividad física y los entornos saludables favorecen el envejecimiento. El caso de Eunice ilustra una trayectoria excepcional, pero las recomendaciones generales también incluyen controles de salud y atención médica cuando sea necesaria.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.