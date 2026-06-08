¿Hay oro en el espacio? La NASA viaja hacia uno de los objetos más valiosos y enigmáticos del Sistema Solar

La misión Psyche de la NASA fue lanzada en 2023 y tiene previsto llegar al asteroide 16 Psyche en agosto de 2029.

La exploración espacial podría dar un paso clave hacia el futuro de la humanidad en los próximos años. Mientras la atención mundial se concentra en los planes para regresar a la Luna y llegar a Marte, una misión de la NASA avanza silenciosamente hacia uno de los objetos más intrigantes del Sistema Solar: el asteroide 16 Psyche.

Lanzada en octubre de 2023, la misión Psyche tiene como objetivo estudiar un cuerpo celeste que podría contener enormes cantidades de hierro, níquel y otros metales. Aunque la investigación posee fines estrictamente científicos, los hallazgos podrían aportar información valiosa para el desarrollo de una futura industria de minería espacial.

Ubicado entre Marte y Júpiter, 16 Psyche es considerado uno de los objetos más enigmáticos y valiosos del Sistema Solar. Foto: NASA.

Ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, 16 Psyche es considerado por los expertos como uno de los objetos más singulares jamás observados. Su estudio podría revelar detalles inéditos sobre la formación de los planetas rocosos y ayudar a comprender mejor los orígenes del Sistema Solar.

El asteroide 16 Psyche, un mundo metálico único en el Sistema Solar

Descubierto en 1852, el asteroide 16 Psyche se diferencia de la mayoría de los cuerpos conocidos por su elevada concentración de materiales metálicos. Con aproximadamente 280 kilómetros de diámetro en su eje más extenso, durante décadas fue considerado un posible núcleo expuesto de un antiguo protoplaneta destruido por violentas colisiones hace miles de millones de años.

Las observaciones realizadas mediante telescopios y radares permitieron detectar una importante presencia de hierro y níquel, elementos que también predominan en el núcleo terrestre. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que el objeto podría no ser completamente metálico, sino una compleja combinación de roca y metal.

Los científicos creen que el asteroide podría contener grandes cantidades de hierro y níquel, materiales clave en la formación planetaria. Foto: NASA.

Actualmente, las estimaciones científicas indican que entre el 30% y el 60% de su volumen podría estar compuesto por materiales metálicos. No obstante, su verdadera composición solo podrá confirmarse cuando la sonda de la NASA llegue a destino y comience las observaciones directas.

La misión Psyche no busca oro, pero podría revolucionar el futuro de la minería espacial

Una de las preguntas más frecuentes alrededor de esta misión es si la NASA pretende encontrar oro, platino u otros metales preciosos en el asteroide.

La respuesta oficial es negativa. El objetivo principal del proyecto consiste en estudiar cómo se formaron los núcleos metálicos de los planetas rocosos, una tarea imposible de realizar en la Tierra debido a que su núcleo se encuentra a miles de kilómetros bajo la superficie.

La nave espacial estudiará la composición, gravedad y propiedades magnéticas del asteroide durante aproximadamente dos años. Foto: EFE / Mark A. Garlick / markgarlick.com.

Para los investigadores, Psyche representa una oportunidad única para observar directamente un objeto que podría asemejarse al interior de un planeta. Sin embargo, la posibilidad de que contenga elementos de gran valor económico mantiene vivo el interés de empresas y especialistas que analizan el potencial de los recursos espaciales.

Aunque existen hipótesis que sugieren la presencia de metales preciosos, hasta el momento no hay evidencia concluyente sobre la cantidad ni la distribución de estos materiales.

Los cálculos millonarios que convirtieron a Psyche en un fenómeno mundial

Durante los últimos años, numerosos titulares llamaron la atención sobre el supuesto valor económico del asteroide. Diversas estimaciones teóricas llegaron a calcular que los recursos minerales presentes en Psyche podrían alcanzar cifras astronómicas, medidas incluso en quintillones de dólares. Estas proyecciones alimentaron la idea de que el objeto podría convertirse en una verdadera “mina espacial”.

Sin embargo, los especialistas advierten que estas cifras deben interpretarse con extrema cautela. La llegada masiva de metales al mercado mundial provocaría una fuerte caída en los precios, reduciendo considerablemente su valor económico. Además, actualmente no existe tecnología capaz de extraer, procesar y transportar de manera rentable los recursos de un asteroide situado a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.

Algunos cálculos teóricos atribuyeron a Psyche un valor económico astronómico, aunque los expertos consideran esas cifras meramente especulativas. Foto: Freepik.

Por ese motivo, la mayoría de los expertos considera que las estimaciones monetarias son ejercicios hipotéticos y no reflejan una posibilidad real a corto plazo.

Un viaje de miles de millones de kilómetros hasta el cinturón de asteroides

La misión Psyche forma parte del programa Discovery de la NASA y es considerada una de las iniciativas científicas más ambiciosas de los últimos años. La nave fue lanzada el 13 de octubre de 2023 y utiliza un avanzado sistema de propulsión eléctrica solar, una tecnología que le permite recorrer enormes distancias con gran eficiencia energética.

Durante su travesía realizará diversas maniobras gravitacionales para ganar velocidad. Una de las más importantes será su paso por Marte, que le permitirá ajustar la trayectoria antes de continuar rumbo al cinturón de asteroides.

Según el cronograma previsto, la llegada a Psyche ocurrirá en agosto de 2029. Una vez allí, la nave permanecerá aproximadamente dos años orbitando el asteroide para analizar su gravedad, composición química, propiedades magnéticas y características geológicas.

La NASA aclara que la misión tiene fines científicos y no busca explotar comercialmente los recursos del asteroide. Foto: NA.

Los científicos esperan obtener imágenes de alta resolución que podrían mostrar un paisaje completamente diferente a cualquier otro explorado hasta ahora.

¿Qué espera descubrir la NASA cuando llegue al asteroide?

Más allá de las especulaciones económicas, la principal meta de la misión es responder preguntas fundamentales sobre la evolución planetaria.

Los investigadores buscan determinar cuánto metal contiene realmente Psyche, cómo está distribuido en su interior y si conserva rastros de antiguos campos magnéticos. También intentarán reconstruir su historia geológica para comprender cómo se formó y evolucionó a lo largo de miles de millones de años.

Las respuestas podrían ayudar a explicar procesos que dieron origen a planetas como la Tierra, Marte y Mercurio, aportando información clave sobre la formación de los primeros mundos del Sistema Solar.

Los datos obtenidos podrían ayudar a comprender cómo se formaron los núcleos de la Tierra y otros planetas rocosos. Foto: NA.

Actualmente, ninguna agencia espacial ni empresa privada dispone de sistemas capaces de realizar minería a gran escala en cuerpos ubicados entre Marte y Júpiter. Los obstáculos incluyen el transporte, la automatización, el procesamiento industrial en el espacio y los elevados costos operativos.

Sin embargo, numerosos expertos consideran que los recursos espaciales podrían utilizarse inicialmente fuera de la Tierra, abasteciendo futuras bases lunares, estaciones orbitales o misiones tripuladas hacia Marte.

En ese contexto, la misión Psyche podría convertirse en un punto de referencia para evaluar el verdadero potencial de los recursos minerales existentes en el espacio.