Llegó la Luna de Fresa: qué significa este fenómeno astronómico y por qué es uno de los más especiales del año

La Luna de Fresa podrá observarse a simple vista desde Argentina si las condiciones meteorológicas son favorables y el cielo permanece despejado. Foto: Unsplash.

Desde este domingo 28 de junio, la Luna de Fresa se convirtió en una de las grandes protagonistas del cielo nocturno y ofrece un espectáculo que puede apreciarse a simple vista desde distintos puntos de Argentina, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

Este plenilunio, que marca uno de los momentos astronómicos más esperados del año, despierta tanto el interés de los aficionados a la astronomía como de quienes encuentran en cada Luna Llena un significado simbólico y espiritual.

El mejor momento para contemplar la Luna de Fresa será poco después del atardecer, cuando aparezca sobre el horizonte con tonalidades doradas o anaranjadas. Foto: Unsplash.

Este lunes 29 de junio, el máximo esplendor de la Luna se producirá a las 20:56 (hora argentina). Como ocurre con todas las lunas llenas, no será necesario utilizar telescopios ni binoculares para disfrutar del fenómeno, aunque elegir un sitio con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado permitirá contemplarla con mayor claridad.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

A diferencia de lo que muchas personas creen, la Luna no adquiere un color rosado ni rojizo por su nombre. La denominación “Luna de Fresa” proviene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes utilizaban las distintas lunas llenas para marcar las estaciones del año y los ciclos agrícolas.

La luna llena de junio coincidía con la época de recolección de las fresas silvestres, por lo que recibió ese nombre y fue incorporándose con el tiempo a distintos calendarios tradicionales.

Pese a su nombre, la Luna de Fresa no cambia de color: la denominación proviene de una antigua tradición vinculada a la cosecha de fresas silvestres en Norteamérica. Foto: Unsplash.

Más allá de su origen histórico, actualmente también suele asociarse con la cosecha simbólica de aquello que se sembró meses atrás, tanto en el plano personal como en el profesional.

Luna de Fresa de junio: cuándo y cómo verla mejor

A partir de este lunes, uno de los mejores momentos para observar la Luna de Fresa será durante su salida, poco después del atardecer. En ese instante, el satélite natural suele ofrecer un espectáculo visual particularmente atractivo, ya que puede adquirir tonalidades doradas, anaranjadas e incluso rojizas como consecuencia de la forma en que la atmósfera terrestre dispersa la luz.

En el hemisferio sur, además, este plenilunio se apreciará más alto sobre el horizonte que en el hemisferio norte, lo que favorecerá su observación desde distintos puntos del país.

Además de su interés astronómico, la Luna de Fresa está asociada con el cierre de ciclos, la abundancia y la maduración de proyectos según distintas tradiciones. Foto: Unsplash.

Para obtener las mejores fotografías o simplemente disfrutar del paisaje, los especialistas recomiendan:

Buscar un lugar elevado o con el horizonte despejado.

Alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Observar la Luna durante los primeros minutos posteriores a su aparición.

El simbolismo de la Luna de Fresa

Más allá de la explicación astronómica, la Luna de Fresa también ocupa un lugar importante dentro de distintas corrientes espirituales y de la astrología.

Este año, el plenilunio se vincula con el signo de Capricornio, tradicionalmente relacionado con la disciplina, la responsabilidad, la constancia y los objetivos de largo plazo.

Desde esta mirada simbólica, se considera un momento propicio para revisar los proyectos iniciados meses atrás, evaluar qué metas comenzaron a dar resultados y reflexionar sobre aquellos ciclos que llegaron a su fin.

Además de su interés astronómico, la Luna de Fresa está asociada con el cierre de ciclos, la abundancia y la cosecha de los esfuerzos realizados. Foto: Freepik.

Muchas personas asocian esta luna con la abundancia, la maduración y la recompensa por el esfuerzo sostenido, mientras que otras aseguran experimentar una mayor sensibilidad emocional, sueños intensos o la necesidad de cerrar etapas pendientes.

Si el cielo permanece despejado, bastará con levantar la vista después del atardecer para disfrutar de uno de los espectáculos naturales más llamativos del año.