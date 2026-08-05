Eclipse lunar en Jujuy: así es el recorrido especial del Tren Solar para verlo desde la Quebrada de Humahuaca

El Tren Solar de la Quebrada realizará un recorrido nocturno especial para observar el eclipse lunar parcial más profundo de 2026 desde Jujuy. Foto: Instagram / trensolaroficial. | Mejorada con IA.

Los amantes del turismo, la astronomía y los paisajes del norte argentino tendrán una oportunidad única el próximo 27 de agosto, cuando el Tren Solar de la Quebrada realice un recorrido nocturno especial para observar el eclipse lunar parcial más profundo de 2026 desde la imponente Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy.

La propuesta forma parte del ciclo “Cielo en Movimiento”, una experiencia que combina divulgación científica, naturaleza y gastronomía en uno de los destinos más destacados del país para el astroturismo.

Los pasajeros podrán disfrutar del fenómeno astronómico desde los vagones panorámicos del Tren Solar, en un recorrido pensado para toda la familia. Foto: Instagram @trensolaroficial

¿Cómo será la experiencia para observar el eclipse lunar desde el Tren Solar?

La salida especial permitirá a los pasajeros contemplar el fenómeno astronómico desde los vagones panorámicos del tren, que recorrerán distintos sectores de la Quebrada de Humahuaca durante la noche.

En esa fecha se producirá el eclipse lunar parcial más profundo del año. El fenómeno ocurrirá cuando la Tierra se ubique entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y cubriendo alrededor del 93% de su superficie.

Aunque no llegará a ser un eclipse total, gran parte de la Luna adquirirá un tono rojizo característico que podrá apreciarse a simple vista, sin necesidad de utilizar telescopios ni filtros especiales.

La experiencia combinará observación astronómica, paisajes de la Quebrada de Humahuaca, gastronomía regional y explicaciones de especialistas. Foto: REUTERS

¿Por qué la Quebrada de Humahuaca es uno de los mejores lugares para ver el eclipse?

La Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne condiciones ideales para la observación del cielo nocturno gracias a su gran altitud, el bajo nivel de contaminación lumínica y la frecuencia de cielos despejados.

Estas características la posicionan como uno de los principales destinos de astroturismo de Argentina y permiten disfrutar con mayor claridad de fenómenos como lluvias de meteoros, conjunciones planetarias y eclipses.

Durante el recorrido, astrónomos profesionales acompañarán a los pasajeros con explicaciones sobre el eclipse, las constelaciones visibles y otros objetos del cielo, convirtiendo el viaje en una experiencia educativa para todas las edades.

Gracias a sus cielos despejados y la baja contaminación lumínica, la Quebrada de Humahuaca es uno de los mejores destinos del país para el astroturismo. Foto: X (Twitter).

Además de la observación astronómica, el recorrido incluirá una propuesta gastronómica elaborada con productos típicos de Jujuy.

Mientras el tren atraviesa los paisajes de la Quebrada, los pasajeros podrán degustar sabores regionales en una experiencia que combina ciencia, turismo, cultura y gastronomía en un mismo recorrido.

Cuándo será el viaje y cómo comprar las entradas

La salida especial se realizará el 27 de agosto y forma parte del calendario 2026 de “Cielo en Movimiento”, un ciclo que se desarrolla entre julio y septiembre con el objetivo de impulsar el astroturismo en la provincia.

La salida especial del 27 de agosto forma parte del ciclo "Cielo en Movimiento", que busca consolidar a Jujuy como un referente del turismo astronómico en Argentina. Foto: Instagram / trensolaroficial.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del Tren Solar de la Quebrada. Además, las compras online pueden abonarse en tres cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro.

Como se trata de una actividad con cupos limitados y alta demanda, desde la organización recomiendan realizar la reserva con anticipación en la página oficial para asegurar un lugar en esta experiencia única bajo el cielo jujeño.