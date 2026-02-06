Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 6 de febrero de 2026
Clima de hoy
Hoy, el clima en Ciudad De Buenos Aires para la mañana se presenta con condiciones de cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas mínimas estarán cerca de 8.6°C, ofreciendo una mañana fresca para los porteños. La humedad será algo alta, alcanzando el 78%. Se esperan vientos leves con velocidades de hasta 8 km/h, brindando un ambiente agradable pero con la necesidad de llevar una chaqueta ligera.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
En la tarde, las condiciones del tiempo seguirán siendo de cielo parcialmente nublado. Las temperaturas subirán a un máximo de 16°C, lo que hará que la jornada sea moderada en termos de calor. La humedad persistirá en un nivel del 78%, y los vientos se mantendrán estables, permitiendo una tarde placentera para las actividades exteriores. Hacia la noche, las temperaturas empezarán a descender ligeramente, garantizando un final de día agradable.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Dado que el día será nublado, se recomienda llevar paraguas por si hay sorpresas y seguir las actualizaciones meteorológicas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026
El amanecer en Ciudad De Buenos Aires será a las 07:57, mientras que el atardecer está previsto para las 17:50, brindando un día con unas horas de solaridad que se recomienda aprovechar para actividades al aire libre.