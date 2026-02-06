Hoy, el clima en Ciudad De Buenos Aires para la mañana se presenta con condiciones de cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas mínimas estarán cerca de 8.6°C, ofreciendo una mañana fresca para los porteños. La humedad será algo alta, alcanzando el 78%. Se esperan vientos leves con velocidades de hasta 8 km/h, brindando un ambiente agradable pero con la necesidad de llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, las condiciones del tiempo seguirán siendo de cielo parcialmente nublado. Las temperaturas subirán a un máximo de 16°C, lo que hará que la jornada sea moderada en termos de calor. La humedad persistirá en un nivel del 78%, y los vientos se mantendrán estables, permitiendo una tarde placentera para las actividades exteriores. Hacia la noche, las temperaturas empezarán a descender ligeramente, garantizando un final de día agradable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Dado que el día será nublado, se recomienda llevar paraguas por si hay sorpresas y seguir las actualizaciones meteorológicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires será a las 07:57, mientras que el atardecer está previsto para las 17:50, brindando un día con unas horas de solaridad que se recomienda aprovechar para actividades al aire libre.