Este viernes 6 de febrero de 2026, el clima en Córdoba se presentará con un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.3°C, brindando un aire fresco por la mañana. Es ideal para salir a correr o realizar actividades al aire libre en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las condiciones climáticas mantendrán cielos parcialmente cubiertos. Se espera que el mercurio alcance un máximo de 21.9°C, proporcionando un clima templado. El viento soplará a una velocidad de hasta 23 km/h, lo que podría agregar un ligero frescor durante las actividades vespertinas. Es recomendable llevar algo ligero para protegerse del viento si planea pasar tiempo al aire libre.

Durante la noche, la tendencia parcialmente nubosa continuará, con la temperatura descendiendo nuevamente. La humedad alcanzará un máximo del 54%, creando un ambiente algo húmedo pero en general confortable.