Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 6 de febrero de 2026
Estado del tiempo
Pronóstico del tiempo para la mañana en Corrientes
Esta mañana, el clima en Corrientes se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas alcanzarán mínimas de 8.2°C, haciendo que se sienta fresco. Se percibe una humedad promedio del 69.2%, lo cual es relativamente alto. Los vientos provienen del Sureste a velocidades que podrían llegar a los 9 km/h, brindando una sensación refrescante al aire.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde y noche, Corrientes verá un aumento en las temperaturas hasta 18.8°C, manteniendo un ambiente parcialmente nuboso. La humedad se mantendrá alta, al igual que los vientos, que cambiarán a 12 km/h, contribuyendo a una temperatura agradable pero fresca en la noche. No se prevé lluvia, por lo cual las actividades al aire libre no deberían verse afectadas por las condiciones climáticas.
Nota: Es recomendable estar atento a las condiciones del viento si planeas actividades náuticas o al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026
El sol salió a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, ofreciendo un día con aproximadamente 10 horas de luz. Este ciclo solar ofrece condiciones ideales para quienes disfrutan de observaciones astronómicas durante el anochecer.