Pronóstico del tiempo para la mañana en Corrientes

Esta mañana, el clima en Corrientes se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas alcanzarán mínimas de 8.2°C, haciendo que se sienta fresco. Se percibe una humedad promedio del 69.2%, lo cual es relativamente alto. Los vientos provienen del Sureste a velocidades que podrían llegar a los 9 km/h, brindando una sensación refrescante al aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, Corrientes verá un aumento en las temperaturas hasta 18.8°C, manteniendo un ambiente parcialmente nuboso. La humedad se mantendrá alta, al igual que los vientos, que cambiarán a 12 km/h, contribuyendo a una temperatura agradable pero fresca en la noche. No se prevé lluvia, por lo cual las actividades al aire libre no deberían verse afectadas por las condiciones climáticas.

Nota: Es recomendable estar atento a las condiciones del viento si planeas actividades náuticas o al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

El sol salió a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, ofreciendo un día con aproximadamente 10 horas de luz. Este ciclo solar ofrece condiciones ideales para quienes disfrutan de observaciones astronómicas durante el anochecer.