Pronóstico del tiempo para hoy a la mañana en La Rioja

Esta mañana en La Rioja, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 6°C. Se avizora una jornada fresca al inicio, con los vientos alcanzando una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad máxima será del 70%, creando una sensación térmica acorde a la época del año, sugiriendo que un abrigo ligero será más que suficiente para el comienzo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, las temperaturas en La Rioja alcanzarán máximas de 21.1°C, haciendo que el ambiente se torne más cálido. La cobertura nubosa disminuirá ligeramente, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Los vientos podrían intensificarse, registrando ráfagas de hasta 21 km/h, mientras que la humedad permanecerá estable, alrededor del 70%. Con condiciones favorables, será un día ideal para actividades al aire libre en el horario vespertino.