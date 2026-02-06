Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 6 de febrero de 2026
Clima diario
Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén, el clima será bastante variable. Durante la mañana, se espera que esté parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 4.9°C y la humedad alcanzará un 75%. A lo largo del día, el viento tendrá rachas de hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
En la tarde y noche, el cielo en Neuquén se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 17°C, mientras que se espera que las mínimas desciendan a los 4.9°C. El viento podrá alcanzar una velocidad de 22 km/h, brindando una sensación térmica más fresca.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén
En estos días donde el viento es constante, se recomienda vestir en capas y llevar un abrigo ligero para estar preparado ante cambios de temperatura.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026
El sol saldrá a las 8:47 y se ocultará a las 18:16. Durante la noche, la luna mostrará una fase casi llena, ofreciendo un espectáculo agradable para aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas.