Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén

Hoy en Neuquén, el clima será bastante variable. Durante la mañana, se espera que esté parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 4.9°C y la humedad alcanzará un 75%. A lo largo del día, el viento tendrá rachas de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, el cielo en Neuquén se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 17°C, mientras que se espera que las mínimas desciendan a los 4.9°C. El viento podrá alcanzar una velocidad de 22 km/h, brindando una sensación térmica más fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

En estos días donde el viento es constante, se recomienda vestir en capas y llevar un abrigo ligero para estar preparado ante cambios de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 8:47 y se ocultará a las 18:16. Durante la noche, la luna mostrará una fase casi llena, ofreciendo un espectáculo agradable para aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas.