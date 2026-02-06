Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta, el clima será parcialmente nuboso, con temperaturas que se moverán entre los 3.4°C durante la madrugada y llegarán a un máximo de 21.2°C durante el día. La humedad se mantendrá en un promedio del 91%, y se espera que los vientos se mantengan moderados, alcanzando hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, el tiempo permanecerá parcialmente nuboso, y las temperaturas estarán cerca de un promedio de 21°C. No se espera lluvia y los vientos continuarán siendo moderados. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un clima cálido que podría ofrecer una noche agradable para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Con la probabilidad de un cielo parcialmente nuboso, es recomendable llevar ropa ligera y fresca durante el día. Aunque no se esperan precipitaciones, es siempre una buena idea tener un paraguas a mano por cualquier eventualidad. Para la noche, una chaqueta ligera podría ser necesaria, dado que las temperaturas pueden descender levemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

El amanecer en Salta está previsto para las 08:03, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:40. Estas horas clave podrían permitir a los aficionados a la fotografía capturar impresionantes imágenes de la salida y puesta del sol.