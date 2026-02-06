Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 6 de febrero de 2026
Informe climático
Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Cruz
Hoy, el clima en Santa Cruz presentará condiciones de parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana rondarán los 3.4°C, lo que significa que el frío será más pronunciado en las primeras horas. La velocidad del viento alcanzará los 25 km/h, manteniendo una presencia constante durante toda la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde, se prevé que las máximas lleguen a los 7.3°C. La nubosidad se mantendrá presente, aunque con posibilidades de apertura. El viento continuará siendo un factor, con ráfagas de hasta 25 km/h. Se espera que la humedad oscile alrededor del 80%, lo que podría agregar sensación de mayor frescura. Para la noche, las condiciones serán similares, aunque con un leve descenso de las temperaturas.