Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Cruz

Hoy, el clima en Santa Cruz presentará condiciones de parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana rondarán los 3.4°C, lo que significa que el frío será más pronunciado en las primeras horas. La velocidad del viento alcanzará los 25 km/h, manteniendo una presencia constante durante toda la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, se prevé que las máximas lleguen a los 7.3°C. La nubosidad se mantendrá presente, aunque con posibilidades de apertura. El viento continuará siendo un factor, con ráfagas de hasta 25 km/h. Se espera que la humedad oscile alrededor del 80%, lo que podría agregar sensación de mayor frescura. Para la noche, las condiciones serán similares, aunque con un leve descenso de las temperaturas.