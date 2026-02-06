En Santa Fe, el día comenzará con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.9°C. No se espera lluvia durante la mañana, lo que permite un inicio tranquilo del día. La clima para la mañana de este viernes 6 de febrero es estable, con vientos que soplan a una velocidad de hasta 11 km/h, lo que proporciona un ambiente fresco pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 18.5°C. El cielo estará principalmente nuboso, pero sin probabilidad significativa de precipitaciones. La noche seguirá con estas mismas condiciones, permitiendo que los habitantes de Santa Fe disfruten de un clima templado y sin sobresaltos meteorológicos. La humedad durante el día alcanzará un nivel promedio del 85%, asegurando un ambiente acogedor a lo largo del día.