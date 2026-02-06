Clima hoy en Tierra Del Fuego

Durante la mañana en Tierra Del Fuego, el cielo se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, lo que nos anticipa una jornada fría. Aunque no se espera que precipite, la humedad será del 96%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta húmedo y frío. El viento, con una velocidad media de 11 km/h, contribuirá a la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, la nubosidad continuará siendo una constante, con máximas que llegarán a 2.9°C. Los vientos podrían intensificarse, alcanzando hasta 22 km/h, generando ráfagas notables. Para la noche, el cielo permanecerá con escasa nubosidad, y las temperaturas volvieron a disminuir considerablemente. La humedad se mantendrá constante en un alto 96%, lo que requiere abrigarse adecuadamente al salir.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto para las 09:54, mientras que el anochecer ocurrirá a las 17:12. Aprovechar el día requiere madrugar para disfrutar del poco tiempo de luz disponible.