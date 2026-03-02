Clima en Catamarca para la mañana

Este lunes se anticipa un clima con cielos despejados en Catamarca, estableciéndose con un amanecer a las 08:12. Las temperaturas serán de frescas a agradables, abarcando un rango desde los 6.4°C hasta 23.7°C. Los vientos soplarán moderadamente, alcanzando velocidades de hasta 33 km/h. La humedad del aire se mantendrá entre extremadamente seca y ligeramente húmeda, con impresiones mínimas a máximas del 37 al 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya durante la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en Catamarca con el sol descendiendo a las 18:33. La presencia de nubes continuará siendo esporádica, permitiendo disfrutar de cielos claros. Los vientos seguirán presentes, aunque en intensidad variable. No se espera precipitación, y la humedad promediará el 50%, proporcionando confort térmico a lo largo del día y hacia la noche.