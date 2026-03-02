Hoy en Chubut, el clima comenzará con el cielo despejado y temperaturas matinales que arrancarán en los 7.3°C. Se prevé que a lo largo de la jornada aumente la humedad hasta un 79%, haciendo que la sensación térmica varíe. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 31 km/h, lo que podría dar una sensación de mayor frescor durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde, la temperatura máxima ascenderá a 14.7°C y el cielo continuará parcialmente nuboso. A medida que caiga la noche, la sensación térmica se mantendrá estable, aunque no se esperan precipitaciones. El viento soplará del sur con una velocidad que oscilará entre 8.5 m/s y 14.5 m/s. La humedad descenderá ligeramente, alcanzando un nivel del 47%.