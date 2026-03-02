Hoy en Córdoba, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas por la mañana variarán desde una mínima de 7.3°C hasta una máxima de 21.9°C. La humedad relativa alcanzará el 54%, lo que generará una sensación de frescor en las primeras horas del día. Del mismo modo, los vientos soplarán desde noroeste a una velocidad moderada de hasta 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, se continuará con un ambiente parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán alrededor de los 17.7°C. No se esperan precipitaciones, y la sensación térmica permanecerá agradable durante el anochecer. El viento se mantendrá constante, con ráfagas ocasionales que podrían llegar a los 13 km/h.