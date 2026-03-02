Hoy en Corrientes, el clima amanecerá con un escenario parcialmente nuboso y vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 19 km/h. La mínima temperatura será de 8.2°C, lo que invita a llevar un abrigo ligero si sale temprano. A lo largo de la mañana, se experimentará un ambiente agradable ideal para actividades al aire libre sin precipitaciones esperadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y al anochecer, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con una temperatura máxima subiendo a los 18.8°C. La humedad oscilará alrededor del 94%, creando un ambiente cálido en algunas zonas de la ciudad. Se recomiendan paseos al aire libre y aprovechar las horas de luz para disfrutar del día. Sin previsiones de lluvia, la noche invita a actividades sociales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de marzo de 2026

El sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Aproveche el tiempo disponible de luz y planifique sus actividades al aire libre en función de estas horas. El amanecer y el atardecer presentan oportunidades para capturar bellas postales de la naturaleza.