Pronóstico del clima en Formosa para hoy

Para hoy, lunes 2 de marzo de 2026, en Formosa, se prevé una mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, ofreciendo una jornada fresca al inicio. La velocidad del viento será moderada, alcanzando los 22 km/h, con una humedad del 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Hacia la tarde, el clima en Formosa se mantendrá similar, con temperaturas máximas que oscilarán en torno a los 20.5°C. Aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, no se esperan precipitaciones significativas, lo que asegurará un día sin lluvias. El viento continuará a una velocidad media constante y la humedad no mostrará gran variación, manteniendo un ambiente seco.