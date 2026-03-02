Hoy en La Rioja, el clima se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 6°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones es baja. La humedad se mantendrá alrededor del 70%, lo cual es un dato esencial para quienes planeen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde y noche, el cielo continuará mostrando algunas nubes, pero se espera que el clima sea mayormente seco. La máxima alcanzará los 21.1°C, propiciando un ambiente agradable. Los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 13 km/h, asegurando que el día será, en su mayoría, tranquilo. Recomendamos disfrutar del aire libre, pero no olvidar llevar alguna capa ligera para la noche, ya que las temperaturas pueden descender levemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de marzo de 2026

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, relevante saber que el amanecer será a las 08:18, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:35. Estos datos son clave para quienes disfrutan fotografiar la salida o puesta del sol.