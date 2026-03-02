Esta mañana en Neuquén, se espera un clima fresco con temperaturas mínimas alrededor de 4.9°C. El cielo estará parcialmente nuboso, sin probabilidad de precipitaciones, y la humedad alcanzará un máximo de 75%. Los vientos serán suaves, con una velocidad de hasta 8 km/h, lo que no supondrá inconvenientes para comenzar la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche de hoy en Neuquén, se espera que las temperaturas suban hasta 17°C, mientras que el cielo continuará mostrando nubosidad parcial con vientos que se mantendrán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. No hay pronóstico de lluvias, lo que asegura una jornada tranquila en términos meteorológicos para aquellos que deseen disfrutar del aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de marzo de 2026

El sol hará su aparición a las 08:47 y se despedirá a las 18:16, proporcionando luminosidad durante poco más de 9 horas y 30 minutos. El amanecer y el atardecer pueden ser momentos ideales para observar el entorno natural de Neuquén.