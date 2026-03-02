Hoy, el clima en Río Negro se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán entre los 6.8°C y los 17.1°C, ofreciendo un comienzo de día agradable. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas durante este período. Los vientos alcanzarán los 22 km/h, distribuyendo una humedad promedio que ronda el 45%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y parte de la noche, el clima se mantendrá estable en la región de Río Negro. Se espera que las condiciones nubosas persistan, aunque las temperaturas no variarán mucho, manteniéndose en un rango cómodo. No se prevén lluvias, con el viento manteniendo una velocidad constante de aproximadamente 22 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 45%, lo cual proporcionará una sensación agradable y libre de opresividad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 08:33 y el atardecer será a las 17:51, ofreciéndonos horas adecuadas de luz para disfrutar actividades al aire libre.