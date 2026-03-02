Hoy en Salta, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante las primeras horas del día. Las temperaturas en la mañana oscilarán desde los 15°C, alcanzando un pico de 21.2°C. Aunque el día comenzará sin precipitaciones significativas, conservamos un porcentaje de humedad elevado, que podría influir en sensaciones térmicas. Los vientos, por su parte, se mantendrán suaves con ráfagas de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, se esperan temperaturas más cálidas, moviéndose entre 17°C y poco más de 21.2°C, con el cielo permaneciendo parcialmente cubierto. La noche se presentará con similares características, manteniendo la nubosidad. Pese a la sugerencia de lluvia débil, el pronóstico no anticipa acumulaciones significativas. El viento persistirá, esta vez con velocidades máximas de hasta 22 km/h, ofreciendo una brisa fresca hasta las últimas horas del lunes.