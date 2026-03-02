Condiciones del clima para la mañana en San Juan

Durante las primeras horas de hoy, el clima en San Juan se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas tempranas alcanzan mínimas de 9.2°C, mientras que el viento sopla moderadamente con un promedio de 11 km/h. La humedad relativa se encuentra en alrededor de 61%, proporcionando una atmósfera algo húmeda para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la segunda parte del día, San Juan seguirá bajo un cielo parcialmente nuboso. La temperatura subirá hasta los 20.4°C, sintiéndose cálidas. El viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría traer una leve frescura. La humedad se mantendrá constante en un 61%, estableciendo un ambiente algo acogedor para el resto del día.