El clima en San Luis durante la mañana se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a los 7.5°C, ofreciendo una mañana fresca. Es probable que experimentemos una sensación de humedad, ya que la humedad máxima se sitúa en el 66%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, por lo que no se espera que interfieran significativamente en las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso con temperaturas alcanzando los 17.7°C. Con una probabilidad de precipitaciones del 0%, las posibilidades de lluvia son prácticamente nulas. La humedad mínimamente desciende al 42%, sumado a vientos con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. Se aconseja estar atento a estos cambios de viento que podrían aumentar la sensación térmica, sobre todo en espacios abiertos.