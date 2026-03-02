Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 2 de marzo de 2026
Pronóstico Diario
El tiempo durante la mañana en Santa Fe
El clima para hoy en Santa Fe estará marcado por una mañana con condiciones parcialmente nubosas. A medida que el sol se va elevando, las temperaturas rondarán entre los 7.9°C como mínimo y podrían alcanzar cerca de 18.5°C. La velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 11 km/h en su punto máximo, lo que puede hacer sentir un leve descenso térmico. La humedad promedio se mantendrá en torno al 85%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde, la nubosidad disminuirá levemente y se mantendrán condiciones de tiempo estable. Las temperaturas oscilarán alrededor de los 13.8°C hacia las horas más frescas de la noche. Los vientos se dirigirán principalmente desde el noreste, con máximos de hasta 21 km/h, facilitando una brisa refrescante.