El clima en Tierra Del Fuego esta mañana

Este lunes en Tierra del Fuego, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de -0.6°C. La clima puede influir en actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones. No se esperan precipitaciones significativas y la humedad alcanzará un nivel alto de un 96%, lo que podría incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad media de 22 km/h, lo cual mantendrá la sensación térmica baja. A pesar de la humedad que seguirá siendo alta, no se esperan precipitaciones, garantizando una jornada seca para el cierre del día.