Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 2 de marzo de 2026
Clima del día
El clima en Tierra Del Fuego esta mañana
Este lunes en Tierra del Fuego, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de -0.6°C. La clima puede influir en actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones. No se esperan precipitaciones significativas y la humedad alcanzará un nivel alto de un 96%, lo que podría incrementar la sensación de frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
A lo largo de la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad media de 22 km/h, lo cual mantendrá la sensación térmica baja. A pesar de la humedad que seguirá siendo alta, no se esperan precipitaciones, garantizando una jornada seca para el cierre del día.