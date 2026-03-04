Clima en Catamarca hoy: Durante la mañana, se anticipa un clima con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima rondará los 6.4°C, mientras que la máxima alcanzará los 23.7°C. Este miércoles, la velocidad del viento promedio será de 16 km/h, lo que podría generar un ambiente ligeramente fresco al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance la tarde y se acerque la noche, el clima se mantendrá estable, predominando los cielos parcialmente nubosos. Es poco probable que haya precipitaciones, ya que la probabilidad es limitada. La humedad se mantendrá en torno al 37%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de marzo de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33 en Catamarca. Este calendario de salida y puesta del sol ayudará en la planificación de cualquier actividad al aire libre.

Se recomienda vestir en capas debido a las fluctuaciones de temperatura durante el día.