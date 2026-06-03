Lionel Messi ganó el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi debió ser reemplazado por una molestia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jugador que actualmente se encuentra en el Inter Miami CF recibió uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo. El jurado, presidido por la nadadora Teresa Perales y compuesto por doce expertos, lo seleccionó entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades.

Messi fue seleccionado debido a su “deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable labor solidaria para promover el acceso a la educación”. Además, el jurado aseguró que el jugador de la Selección Argentina “se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso por el juego colectivo”.

Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: NA

A punto de cumplir 39 años, el 24 de junio, Messi se convirtió en el primer deportista argentino en alcanzar ese galardón, justo antes de jugar su sexto mundial, en el que será capitán y donde buscará retener el título de campeón mundial obtenido en Qatar 2022.

El astro juega actualmente en Inter Miami, pero su carrera está marcada por su dorada época en el Barcelona (2004-2021), en la que ganó decenas de títulos y cosechó múltiples logros individuales. En el club catalán, donde llegó de chico y se transformó en ídolo mundial, ganó cuatro Champions League, diez Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza. Foto: REUTERS

El detalle en la habitación de Lionel Messi que se volvió viral: un guiño a Qatar para buscar “la cuarta” en el Mundial 2026

a Selección Argentina ya está en Kansas y empieza a filtrarse los detalles de la convivencia de cara al Mundial 2026. En ese contexto, una imagen vinculada a Lionel Messi se volvió viral y alimentó la ilusión de los hinchas: el capitán se alojará en la habitación 202, un número que rápidamente dio lugar a comparaciones con lo ocurrido en Qatar y encendió las hipótesis místicas.

En la Copa del Mundo de 2022, el rosarino había ocupado la habitación 201. La elección dio rienda suelta a los hombres sensibles: la suma del número (2+0+1) daba 3, haciendo alusión a la ansiada conquista que los dirigidos por Scaloni buscarían en Doha.

Messi Foto: RPCTV

Esta vez, el número también invita a jugar con la simbología. Si se suman las cifras de la habitación en Kansas (2+0+2), el resultado es 4, exactamente la estrella que el equipo de Lionel Scaloni buscará sumar en Norteamérica.