Condiciones climáticas para hoy por la mañana en Córdoba

Esta mañana en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso, lo que indica una jornada agradable para disfrutar al aire libre. Las temperaturas mínimas comenzarán desde los 7.3°C, generando una mañana fresca. La humedad será del 54%, acompañada de vientos leves provenientes del este con una velocidad media de 12 km/h, proporcionando una brisa suave.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, se anticipa una máxima de 21.9°C con cielos todavía parcialmente nublados. Las condiciones seguirán siendo cómodas para actividades al aire libre, aunque es aconsejable tener en cuenta la variación de la temperatura al final del día. Durante la noche, estos valores comenzarán a descender paulatinamente, con una expectativa de cielos despejados, permitiendo una vista clara del cielo nocturno. Los vientos se incrementarán ligeramente alcanzando los 15 km/h, provenientes del este, pero no se espera que interfieran con actividades planificadas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se recomienda llevar una chaqueta ligera durante la mañana debido a las temperaturas frescas y estar preparado para un día de parcial nubosidad. A lo largo de la jornada, no será necesario el uso de paraguas, ya que no se esperan precipitaciones.

“Una jornada tranquila para disfrutar de las actividades cotidianas al aire libre”

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de marzo de 2026

El amanecer en Córdoba está previsto para las 08:12, mientras que el atardecer se dará alrededor de las 18:21, permitiendo un día suficientemente largo para disfrutar de la luz natural.