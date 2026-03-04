Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6.6°C por la mañana. Durante el día, se espera una máxima de alrededor de 17.5°C. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 62%, proporcionando un ambiente algo fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche en Mendoza, el tiempo permanecerá algo nublado, pero con temperaturas agradables. No se espera lluvia ni precipitaciones significativas, por lo que las condiciones serán apropiadas para actividades al aire libre. El viento soplará con una velocidad máxima de 13 km/h, lo que no debería representar inconvenientes mayores.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Si tienes planes de salir a lo largo del día, se recomienda vestir en capas ligeras para adaptarse a las variaciones de temperatura. Dado que no se anticipan lluvias, llevar un paraguas no será necesario.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de marzo de 2026

El sol hoy en Mendoza saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día con luz solar de aproximadamente 10 horas.