El clima en Río Negro se presenta hoy con condiciones de cielos parcialmente nubosos durante la mañana, con temperaturas que se mantendrán entre los 6.8°C y llegarán a un máximo de 17.1°C. La jornada se caracterizará por una humedad alta del 82% y vientos leves que podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas sientan un poco más frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el clima en Río Negro continuará con cielos parcialmente nubosos, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas descenderán gradualmente con la caída del sol, manteniéndose más cercanas al mínimo registrado por la mañana. Los vientos seguirán siendo una presencia constante a lo largo del día, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Es recomendable vestir capas adicionales al caer la noche para protegerse del enfriamiento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de marzo de 2026

Una observación astronómica importante para este día es que el sol saldrá a las 08:09 y se pondrá a las 17:51, marcando una jornada típica de otoño donde los días son más cortos y frescos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Dado el panorama meteorológico de hoy, se aconseja llevar ropa adecuada para temperaturas fluctuantes y ventosas. Mantente bien abrigado, en especial si piensas estar al aire libre durante las primeras horas de la mañana o más entrada la noche. Asimismo, verifica que las ventanas y puertas estén bien cerradas para maximizar el confort térmico en interiores.