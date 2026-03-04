Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 4 de marzo de 2026
Clima en San Juan
El clima de la mañana en San Juan
Hoy amanecerá con el cielo parcialmente nublado en San Juan. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán en una mínima de 9.2°C, lo que promete una mañana fresca. A medida que el día avance, las temperaturas irán aumentando, pudiendo alcanzar un máximo de 20.4°C en horas del mediodía. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. Para más detalles sobre el clima, puedes visitar nuestro sitio web.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde y noche, el tiempo se mantendrá con características similares: cielo parcialmente nuboso y temperaturas en descenso hacia la noche. Es poco probable que se presenten precipitaciones (0 mm de lluvia esperada), y la humedad relativa alcanzará un mínimo de 33%, favorable para aquellos que disfrutan de condiciones más secas. El atardecer brindará una atmósfera agradable para realizar actividades al aire libre.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan
Dada la baja probabilidad de lluvia y las temperaturas moderadas, es un buen momento para disfrutar de actividades exteriores. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir durante las primeras horas del día o después del anochecer.