El clima de la mañana en San Juan

Hoy amanecerá con el cielo parcialmente nublado en San Juan. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán en una mínima de 9.2°C, lo que promete una mañana fresca. A medida que el día avance, las temperaturas irán aumentando, pudiendo alcanzar un máximo de 20.4°C en horas del mediodía. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. Para más detalles sobre el clima, puedes visitar nuestro sitio web.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el tiempo se mantendrá con características similares: cielo parcialmente nuboso y temperaturas en descenso hacia la noche. Es poco probable que se presenten precipitaciones (0 mm de lluvia esperada), y la humedad relativa alcanzará un mínimo de 33%, favorable para aquellos que disfrutan de condiciones más secas. El atardecer brindará una atmósfera agradable para realizar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Dada la baja probabilidad de lluvia y las temperaturas moderadas, es un buen momento para disfrutar de actividades exteriores. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir durante las primeras horas del día o después del anochecer.