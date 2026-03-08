Pronóstico del tiempo para la mañana en Catamarca

La mañana en Catamarca comenzará con un clima parcialmente nuboso y temperaturas iniciando en torno a los 6.4°C. No se esperan precipitaciones durante la primera parte del día, por lo que podrá disfrutar de actividades al aire libre. El viento soplará con una velocidad media de aproximadamente 10 km/h. Aproveche este momento para realizar tareas al aire libre ya que la temperatura máxima alcanzará los 23.7°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá presentándose parcialmente cubierto, con temperaturas que descenderán gradualmente. El viento se mantendrá constante, pero sin ráfagas significativas. Este domingo promete tranquilidad para actividades recreativas al aire libre en la plaza o el parque.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026

El amanecer será a las 08:12 y la puesta del sol está programada para las 18:33. Recomendamos tomar fotografías del horizonte durante el atardecer, un espectáculo natural digno de apreciación. Además, el dato astronómico importante de la jornada es que la salida de la luna será a las 17:53, mientras que el ocaso lunar ocurrirá a las 07:40 del día siguiente.