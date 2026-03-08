Hoy en Salta, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, acompañado de una temperatura mínima de 3.4°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo cual favorece las actividades al aire libre. La humedad relativa alcanzará un valor máximo de 47%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h, brindando una sensación fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el cielo continúa parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que alcanzarán los 21.2°C. Los vientos seguirán siendo moderados, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h. Este escenario climático es ideal para disfrutar de Salta, ya que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. Recomendaría llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que la temperatura puede bajar ligeramente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 06:03 y el atardecer a las 18:40. Durante la noche, habrá luna llena, proporcionando una excelente oportunidad para disfrutar del cielo nocturno. Estos eventos astronómicos ofrecen un espectáculo natural imperdible para quienes buscan conectar con la naturaleza.