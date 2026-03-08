Hoy en San Juan, el clima se presentará con condiciones relativamente estables durante la mañana. Se anticipa un cielo mayormente despejado, con temperaturas mínimas alrededor de 9.2°C, ideales para quienes deben salir temprano. La humedad se mantendrá en niveles moderados, siendo la humedad máxima del día de aproximadamente 61%. El viento soplará desde el noreste a una velocidad constante de 5 mph, aportando una fresca sensación matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Con el paso de las horas, el clima evolucionará a condiciones más cálidas, alcanzando temperaturas máximas cercanas a 20.4°C. Durante la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nuboso, lo cual introducirá un ameno ambiente gracias a la falta de precipitaciones destacables. El viento será estable, con ráfagas que alcanzarán los 10 mph. Este escenario favorece actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección frente al sol debido a la claridad de la atmósfera.

Notas adicionales: La fase lunar actual influye en las mareas, por lo que los visitantes de las zonas costeras deberían estar atentos. También se preverá un atardecer a las 6:37 pm lo cual describirá un escenario más romántico que en días anteriores.