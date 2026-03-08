En la ciudad de San Luis, el clima para hoy por la mañana presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 7.5°C. No se espera precipitación significativa, así que la probabilidad de lluvias es muy baja, lo que permite anticipar un día relativamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando máximas en torno a los 17.7°C. Los vientos serán variables con ráfagas de hasta 36 km/h, pero no deberían causar mayores inconvenientes. La humedad relativa del aire se mantendrá en un rango entre el 42% y el 66%, lo que proporcionará una sensación térmica agradable durante todo el día.

Se recomienda llevar vestimenta ligera, pero sin olvidar un abrigo ligero para la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026

Este domingo, el sol hará su aparición a las 08:25 AM, permitiendo aprovechar al máximo las actividades al aire libre durante el día. Al caer la tarde, el ocaso se producirá a las 18:24 PM, dando pie a una noche tranquila y mayormente estable.