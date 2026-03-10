Clima; lluvias; tormentas. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas que se presentarán durante este miércoles y podrían extenderse hacia el jueves e incluso el fin de semana.

El fenómeno meteorológico estará acompañado por fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

El fenómeno meteorológico estará acompañado por fuerte actividad eléctrica y ráfagas de vientos.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 35 y 55 milímetros, mientras que algunas tormentas podrían incluir caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Estas condiciones podrían provocar inundaciones temporarias y afectar el desarrollo normal de actividades al aire libre. A continuación, las provincias y localidades afectadas:

Chaco : Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Maipú, Sudeste de Almirante Brown, Sudeste de General Güemes.

Formosa : Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Patiño, Bermejo, Matacos, Ramón Lista.

Salta : Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán, Pre Puna de Santa Victoria, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria, Rivadavia, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma, Zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera.

Tucumán : Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.

Jujuy : Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Zona montañosa de Humahuaca, Zona montañosa de Tilcara, Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara.

Corrientes : Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel.

Misiones: Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní.

Los cuatro niveles de alertas meteorológicas

Ante este tipo de fenómenos, el SMN utiliza un sistema de alertas tempranas para advertir a la población sobre la intensidad de los eventos meteorológicos y sus posibles impactos. El sistema se compone de cuatro niveles:

