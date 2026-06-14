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Pronóstico en Corrientes: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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El pronóstico para Corrientes este 14 de junio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 12 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Este 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:42 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Noreste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Este 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noreste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Noreste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Noreste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Noreste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Este 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sureste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sureste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sureste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sureste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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