Hay alerta amarilla por frío extremo en varias provincias: cómo estará el clima el fin de semana largo

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Una semana muy fría y en gran parte nublada se espera para esta semana en la Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este domingo, tras las lluvias del sábado bajó de manera brusca la temperatura y en algunos lugares del Conurbano coqueteó con marcas bajo cero.

Cómo estará el clima el fin de semana largo Foto: NA

Asimismo, está previsto que se registren algunas lluvias durante la semana, por lo que el frío se hará notar aún más.

De todas maneras, con el correr de los días, las marcas térmicas mínimas subirán algunos grados, pero no llegarán a los dos dígitos, mientras que las máximas, en general, no superarían los 15 grados.

Por lo tanto, se recomienda salir bien abrigado y evitar la exposición al aire libre.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

El pronóstico extendido

Para este domingo se espera cielo despejado a ligeramente nublado y vientos del noroeste rotando al sudoeste y luego al oeste, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 10, por lo que será el día más frío de toda la semana.

El lunes se prevé cielo parcialmente nublado a despejado, vientos del oeste cambiando al noroeste y las marcas térmicas irán de los 3 a los 14 grados, en una situación casi similar a la de la jornada anterior.

Para el martes se anuncia cielo ligera a parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y los termómetros se ubicarán entre los 7 y los 17 grados.

Por su parte, el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 8 grados y unas máxima de 14.

Ya el jueves se prevé cielo nublado y lluvias aisladas entre la tarde y la noche, con vientos del norte y marcas térmicas que irán de los 9 a los 14 grados.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sur rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 10 y los 15 grados, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

En tanto, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del oeste, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15.