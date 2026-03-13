Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: imagen creada con Gemini para Canal 26.

Una fuerte suba de temperatura combinada con nubosidad, lluvias y posibles tormentas eléctricas marcará el clima de los próximos días en Buenos Aires. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el inicio de la semana estará marcado por calor intenso e inestabilidad, con temperaturas que superarán los 30 grados.

De acuerdo con el informe oficial, las condiciones irán cambiando de forma progresiva durante el fin de semana con un aumento sostenido de la temperatura y de la humedad, lo que podría derivar en tormentas hacia el comienzo de la próxima semana.

Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: NA

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

El pronóstico extendido anticipa jornadas con nubosidad variable y temperaturas en ascenso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sábado 14: mínima de 20°C y máxima de 27°C , con nubosidad predominante .

Domingo 15: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente más cálido.

Pronóstico del tiempo en CABA. Foto: SMN.

Llega el calor fuerte y aumenta la inestabilidad durante la semana

Para el lunes 16, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un salto importante en la temperatura, con una mínima de 23°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C.

Además del calor, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y aumento de la inestabilidad, un escenario que suele favorecer la aparición de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas en distintos puntos de la región.

Las condiciones inestables continuarán durante el martes 17. Se espera una mínima de 24°C y una máxima de 28°C, con 40% de probabilidades de lluvia y actividad eléctrica por la tarde, lo que podría generar precipitaciones aisladas en distintos sectores del Área Metropolitana.

Un temporal que se extenderá por varios días. Foto: Foto generada con IA

Para el miércoles 18, en cambio, el tiempo tendería a mejorar. Aunque bajarán las temperaturas, el cielo se mantendría más estable, con una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, marcando un descenso térmico después de varios días de calor.