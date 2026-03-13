En la mañana de hoy, Buenos Aires se despertará bajo un cielo levemente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 5.6°C, con una escalada gradual que nos llevará hasta un máximo de 15.7°C. La humedad será notable, por encima del 55%. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán con una velocidad media de 13 km/h, capaces de traer un ligero frescor adicional al ambiente. Consulte más sobre el clima de hoy para planear sus actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, seguiremos viendo un cielo parcialmente cubierto. El viento incrementará su intensidad, llegando hasta los 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. No obstante, se espera que el clima se mantenga seco sin precipitaciones pronosticadas, permitiendo que aquellos que deseen disfrutar de actividades vespertinas al aire libre puedan hacerlo con tranquilidad. La humedad seguirá siendo un factor, acercándose al 92%, especialmente hacia la noche cuando las temperaturas comiencen a caer de nuevo.