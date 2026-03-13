Hoy en Jujuy, el clima matutino presenta un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas cercanas a los 4.2°C. Los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 13 km/h, mientras que la humedad promedio se estima en 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas mostrarán un patrón similar, con cielos mayormente nublados. Las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 18.4°C. Se prevé que los vientos aumenten su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, manteniendo la misma humedad de 46%. No se esperan precipitaciones significativas en este intervalo.