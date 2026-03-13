Hoy en Mendoza, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas esperadas son de 6.6°C, ideal para un café caliente mientras observas la ciudad tomar vida. Se espera un ritmo suave de actividad climática, ya que la humedad se mantiene en un nivel moderadamente alto del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que avance el día, las condiciones climatológicas irán evolucionando. Durante la tarde y la noche, se mantendrán las nubes, pero sin previsión de lluvias significativas, por lo que los eventos al aire libre no deberían verse interrumpidos. Las temperaturas ascenderán alcanzando máximos de 17.5°C, un clima perfecto para disfrutar de un paseo o evento al atardecer. Los vientos prevalecerán con una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una brisa ligera que contrarresta los cálidos rayos del sol.