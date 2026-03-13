Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso en las horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán en niveles bajos, con un mínimo de 3.4°C. No se esperan precipitaciones durante este periodo, lo cual permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La humedad se mantendrá alrededor del 47%, lo que brindará una sensación térmica confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, las temperaturas subirán para alcanzar un máximo de 21.2°C. Aunque el cielo continuará mostrando algunas nubes dispersas, no se anticipan lluvias. La velocidad del viento alcanzará hasta 9 km/h, por lo que no se prevén condiciones que puedan alterar los planes al aire libre. Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una leve disminución de la temperatura a medida que transcurran las horas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de marzo de 2026

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. Esto proporciona una buena ventana de tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre bajo luz diurna.