Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de marzo de 2026
El tiempo hoy
Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso en las horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán en niveles bajos, con un mínimo de 3.4°C. No se esperan precipitaciones durante este periodo, lo cual permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La humedad se mantendrá alrededor del 47%, lo que brindará una sensación térmica confortable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En la tarde, las temperaturas subirán para alcanzar un máximo de 21.2°C. Aunque el cielo continuará mostrando algunas nubes dispersas, no se anticipan lluvias. La velocidad del viento alcanzará hasta 9 km/h, por lo que no se prevén condiciones que puedan alterar los planes al aire libre. Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una leve disminución de la temperatura a medida que transcurran las horas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de marzo de 2026
Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. Esto proporciona una buena ventana de tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre bajo luz diurna.