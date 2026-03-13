Para este viernes, se espera que el clima en San Juan se presente de manera cambiante. Durante las primeras horas, se espera un amanecer con una temperatura agradable cercana a los 9.2°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, lo que permitirá algunas claros de sol ocasionales. La humedad alcanzará un nivel de hasta 61%, por lo que la sensación térmica podría ser un poco mayor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 20.4°C. El cielo continuará con presencia de nubosidad dispersa, sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día. La velocidad del viento rondará los 22 km/h, predominando desde el sector este, lo que podría generar algunas brisas frescas hacia el noreste de la provincia. Al caer la noche, el panorama no variará mucho, el cielo se mantendrá mayormente despejado, brindando una noche templada.